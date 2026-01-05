Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en el Valle del Cauca. Su trayectoria y la facilidad para participar lo han convertido en una referencia diaria para miles de personas que revisan con atención sus resultados cada tarde, con la esperanza de que la suerte esté de su lado.

Este sorteo se caracteriza por su dinámica sencilla y por ofrecer múltiples alternativas de apuesta, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren una opción acorde a su estilo. Además, la posibilidad de seguir el sorteo en vivo fortalece su cercanía con el público y mantiene el interés constante jornada tras jornada.

Número gnador de Chontico Día hoy, lunes 5 de enero del 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 5 de enero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego

El Chontico Día cuenta con diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y estrategias. Cada una combina azar, intuición y probabilidad, brindando múltiples formas de participación:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas y forma de juego.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa viable para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones para participar.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día se realiza de manera sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:

