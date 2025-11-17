Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su tradición, su cercanía con la comunidad y su estrecha relación con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, prosperidad y esperanza, valores que lo han convertido en un verdadero emblema regional.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos, el Chontico Día ofrece varias modalidades que combinan estrategia, intuición y suerte. Entre las principales se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo, manteniendo la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace ideal tanto para quienes se inician en el juego como para apostadores más experimentados.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Reclamar un premio es sencillo, seguro y rápido. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no es solo un sorteo; es una expresión de la identidad vallecaucana. Su combinación de tradición, transparencia y alegría lo mantiene como uno de los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.