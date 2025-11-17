Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su tradición, su cercanía con la comunidad y su estrecha relación con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, prosperidad y esperanza, valores que lo han convertido en un verdadero emblema regional.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos, el Chontico Día ofrece varias modalidades que combinan estrategia, intuición y suerte. Entre las principales se encuentran:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo, manteniendo la emoción en cada sorteo.
El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace ideal tanto para quienes se inician en el juego como para apostadores más experimentados.
Reclamar un premio es sencillo, seguro y rápido. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se aplican los siguientes requisitos:
El Chontico Día no es solo un sorteo; es una expresión de la identidad vallecaucana. Su combinación de tradición, transparencia y alegría lo mantiene como uno de los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.