Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su combinación de emoción, tradición y arraigo cultural en el suroccidente colombiano.

Inspirado en el vibrante color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, esperanza y prosperidad, convirtiéndose en un referente de identidad regional para miles de jugadores.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades pensadas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos. Cada opción brinda una forma distinta de participar, manteniendo viva la expectativa en cada sorteo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas modalidades, cada jugador puede crear su propia estrategia, ajustando el nivel de riesgo y las probabilidades de ganar según su intuición y su presupuesto.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por ser un juego accesible y flexible, ideal para quienes desean disfrutar del azar de forma responsable.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores nuevos como experimentados participen cómodamente y vivan la emoción de cada jornada.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día continúa siendo uno de los juegos más queridos por los colombianos, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.