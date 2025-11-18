Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca. A lo largo de los años, este sorteo ha ganado reconocimiento por su cercanía con la comunidad y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color del chontaduro, este juego representa prosperidad, alegría y esperanza, elementos que lo han posicionado como un símbolo regional.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades pensadas para diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada opción combina estrategia, intuición y suerte, permitiendo que cada participante encuentre la forma de apostar que mejor se ajuste a sus preferencias:
Estas modalidades mantienen la emoción en cada sorteo y ofrecen múltiples posibilidades de ganar.
Una de las características más atractivas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación tanto de jugadores principiantes como de apostadores experimentados.
El proceso para reclamar un premio es ágil y seguro. El ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se solicitan los siguientes requisitos adicionales:
Más que un simple juego, el Chontico Día es un reflejo de la identidad vallecaucana. Su tradición, transparencia y carácter popular lo mantienen como uno de los sorteos más apreciados del país, brindando cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.