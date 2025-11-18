Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca. A lo largo de los años, este sorteo ha ganado reconocimiento por su cercanía con la comunidad y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este juego representa prosperidad, alegría y esperanza, elementos que lo han posicionado como un símbolo regional.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades pensadas para diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada opción combina estrategia, intuición y suerte, permitiendo que cada participante encuentre la forma de apostar que mejor se ajuste a sus preferencias:



4 cifras directo (superpleno): requiere acertar las cuatro cifras exactamente.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras salgan en cualquier orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): se debe acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): consiste en acertar la última cifra del resultado.

Estas modalidades mantienen la emoción en cada sorteo y ofrecen múltiples posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

Una de las características más atractivas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación tanto de jugadores principiantes como de apostadores experimentados.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar un premio es ágil y seguro. El ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Más que un simple juego, el Chontico Día es un reflejo de la identidad vallecaucana. Su tradición, transparencia y carácter popular lo mantienen como uno de los sorteos más apreciados del país, brindando cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.