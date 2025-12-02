Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más representativos del Valle del Cauca. Su trayectoria, su vínculo con la cultura local y la emoción que genera en cada sorteo lo han posicionado como una tradición diaria para miles de jugadores en el suroccidente colombiano.

Para muchos apostadores, este chance va más allá de ser un simple juego de azar. Es una práctica heredada entre generaciones que mantiene viva la ilusión de ganar y fortalece el arraigo regional.

Número ganador de Chontico Día toy, martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 2 de diceimbre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para acomodarse tanto a jugadores habituales como a quienes participan ocasionalmente. Cada opción combina intuición y suerte, ampliando las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidir exactamente con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades mantienen activa la emoción en cada sorteo y permiten a los jugadores crear sus propias estrategias.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las grandes ventajas del Chontico Día es que es un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos sin afectar su economía.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio es sencillo, pero exige presentar algunos documentos básicos en un punto de pago autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más populares en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición regional con la esperanza de que la suerte esté de su lado.