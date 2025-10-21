Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción de ganar con el orgullo por las raíces regionales.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de vallecaucanos que, cada tarde, esperan los resultados con ilusión y esperanza.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día se debe, en gran parte, a la amplia variedad de modalidades de apuesta que ofrece, permitiendo que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia.



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los apostadores frecuentes como quienes se animan a probar suerte por primera vez encuentran en el Chontico Día una experiencia divertida, accesible y con múltiples oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su carácter accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a cualquier persona disfrutar de la emoción del juego sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.

Esta modalidad inclusiva ha convertido al Chontico Día en una opción ideal para quienes buscan diversión y adrenalina con bajo riesgo, manteniendo siempre viva la ilusión de acertar.



¿Cómo reclamar un premio?

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican distintos requisitos:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Chontico Día garantiza un proceso transparente y seguro para todos sus ganadores, ofreciendo confianza en cada paso del juego.