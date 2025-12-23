Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El Chontico Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su amplia trayectoria y a la facilidad que ofrece para participar. Su dinámica sencilla y la variedad de opciones de apuesta lo han convertido en una referencia diaria para miles de personas que siguen atentamente sus resultados cada tarde, con la expectativa de que la suerte esté de su lado.

Este sorteo destaca por su accesibilidad y por adaptarse a distintos tipos de jugadores, desde quienes apuestan ocasionalmente hasta los más experimentados. La posibilidad de consultar el sorteo en vivo refuerza su cercanía con el público y mantiene el interés constante en cada jornada.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 23 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a diferentes niveles de experiencia y estrategias de juego. Cada una combina azar, probabilidad e intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta diversidad permite que cada apostador elija la opción que mejor se adapte a su estilo de juego y a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos y sin necesidad de realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con reglas claras, múltiples opciones de apuesta y una mecánica fácil de entender, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, congregando diariamente a miles de personas que esperan conocer el próximo resultado y celebrar un golpe de suerte.