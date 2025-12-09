Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca gracias a su tradición, su facilidad para jugar y la variedad de opciones que ofrece a los apostadores.

Cada tarde, miles de personas siguen de cerca este sorteo con la esperanza de acertar el número ganador y quedarse con uno de sus atractivos premios.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 9 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 9 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece múltiples formas de participación que se ajustan tanto a jugadores constantes como a quienes realizan apuestas ocasionales. Sus modalidades combinan intuición, probabilidad y, por supuesto, un toque de buena suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a estas opciones, cada jugador puede elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las razones que impulsa su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen sin necesidad de hacer grandes gastos.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Cobrar un premio es un proceso rápido y sencillo. El ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se pueden requerir documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más queridos en la región. Cada tarde convoca a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición del Valle del Cauca, todos con la misma ilusión: que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.