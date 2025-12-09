Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca gracias a su tradición, su facilidad para jugar y la variedad de opciones que ofrece a los apostadores.
Cada tarde, miles de personas siguen de cerca este sorteo con la esperanza de acertar el número ganador y quedarse con uno de sus atractivos premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 9 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece múltiples formas de participación que se ajustan tanto a jugadores constantes como a quienes realizan apuestas ocasionales. Sus modalidades combinan intuición, probabilidad y, por supuesto, un toque de buena suerte:
Gracias a estas opciones, cada jugador puede elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia.
Una de las razones que impulsa su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen sin necesidad de hacer grandes gastos.
Cobrar un premio es un proceso rápido y sencillo. El ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se pueden requerir documentos adicionales:
El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más queridos en la región. Cada tarde convoca a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición del Valle del Cauca, todos con la misma ilusión: que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.