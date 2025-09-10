Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca y se encuentra bajo la operación de la Lotería del Chontico.

Su nombre hace referencia al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con los años se ha convertido en una tradición para quienes disfrutan de los juegos de azar en el suroccidente colombiano.

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., brindando a los jugadores la oportunidad de participar de manera constante y probar su suerte diariamente.



Modalidades de apuesta

El Chontico Día ofrece varias formas de juego que determinan los premios según el número de cifras acertadas y su orden:

4 cifras directo o superpleno: acierto exacto en las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto en las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acierto en las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto en la última cifra del sorteo.

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más atractivos.



Valor de las apuestas

El sorteo se adapta a diferentes presupuestos, permitiendo una amplia participación:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio del Chontico Día, el jugador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos fundamentales.

Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (entregado en el punto de venta).

Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Día continúa siendo un referente en el Valle del Cauca, manteniendo viva una tradición que combina emoción, entretenimiento y la posibilidad de ganar premios significativos cada día.