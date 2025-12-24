Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su amplia trayectoria y a la facilidad que ofrece para participar. Su mecánica sencilla y la variedad de opciones de apuesta lo han convertido en una referencia diaria para miles de personas que siguen con atención sus resultados cada tarde.
Este sorteo se destaca por su accesibilidad y por adaptarse a distintos tipos de jugadores, desde quienes apuestan de manera ocasional hasta los más experimentados. Además, la posibilidad de consultar el sorteo en vivo fortalece su cercanía con el público y mantiene el interés constante en cada jornada.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 24 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a diferentes niveles de experiencia y estrategias de juego. Cada opción combina azar, probabilidad e intuición:
Esta diversidad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y a sus expectativas.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras, múltiples opciones de apuesta y una mecánica fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo a diario a miles de personas que esperan conocer el próximo resultado y celebrar un posible golpe de suerte.