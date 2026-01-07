Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 7 de enero de 2026

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su amplia trayectoria, su dinámica sencilla y la constancia de sus resultados diarios. Con el paso del tiempo, este juego se ha convertido en una referencia habitual para miles de personas que cada tarde revisan los números con la expectativa de obtener un premio.

Su popularidad radica, en gran medida, en la facilidad de participación y en la diversidad de opciones de apuesta disponibles. Estas características permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren alternativas acordes a sus preferencias.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 7 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 7 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A ello se suma la posibilidad de seguir el sorteo en vivo, un factor que fortalece la cercanía con el público y mantiene el interés de forma permanente.



Modalidades de juego

El Chontico Día ofrece varias modalidades de juego diseñadas para ajustarse a distintos niveles de experiencia y estrategias de apuesta. Cada opción combina azar, intuición y probabilidad, brindando múltiples formas de participación:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, expectativas y estilo de juego.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción viable para distintos tipos de jugadores. De esta manera, es posible participar sin realizar grandes inversiones, manteniendo el componente de entretenimiento y emoción que caracteriza al chance.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos permite garantizar un proceso de pago ágil y conforme a la normativa vigente.