Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su tradición, su cercanía con la gente y su profundo vínculo con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, prosperidad y esperanza, valores que lo han convertido en un verdadero emblema regional. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el 5857 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5857

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 857

La quinta: 9

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos, el Chontico Día ofrece un conjunto de modalidades que combinan estrategia, intuición y suerte. Estas son las principales:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar, manteniendo la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace ideal tanto para jugadores nuevos como para apostadores con mayor experiencia.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar un premio es sencillo, seguro y rápido. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Más que un sorteo, el Chontico Día es una expresión de la identidad vallecaucana. Su mezcla de tradición, transparencia y alegría lo mantiene entre los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.