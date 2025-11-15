Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su tradición, su cercanía con la gente y su profundo vínculo con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, prosperidad y esperanza, valores que lo han convertido en un verdadero emblema regional. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el 5857 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos, el Chontico Día ofrece un conjunto de modalidades que combinan estrategia, intuición y suerte. Estas son las principales:
Gracias a estas opciones, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar, manteniendo la emoción en cada sorteo.
El Chontico Día destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace ideal tanto para jugadores nuevos como para apostadores con mayor experiencia.
El proceso para reclamar un premio es sencillo, seguro y rápido. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:
Según el valor del premio, expresado en UVT, aplican los siguientes requisitos:
Más que un sorteo, el Chontico Día es una expresión de la identidad vallecaucana. Su mezcla de tradición, transparencia y alegría lo mantiene entre los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.