Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, no solo por su emoción y tradición, sino también por su conexión profunda con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, prosperidad y esperanza, valores que lo han llevado a ser un verdadero emblema regional. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos, el Chontico Día ofrece varias modalidades que combinan intuición, estrategia y suerte. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad de formas de juego permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su intuición y expectativas, manteniendo la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por ser un juego accesible y flexible.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para quienes apenas empiezan como para los jugadores con más experiencia.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un trámite sencillo, seguro y rápido. Para hacerlo, el ganador debe presentarse en un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día es más que un sorteo: es parte de la identidad vallecaucana. Su mezcla de tradición, confianza y alegría lo mantiene entre los juegos más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.