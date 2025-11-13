Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, reconocido por su emoción, su cercanía con la gente y su estrecho vínculo con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, esperanza y prosperidad, valores que lo han convertido en un verdadero emblema regional. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que permiten a cada jugador elegir la forma de participación que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Estas opciones presentan diferentes niveles de riesgo y posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, los jugadores pueden diseñar su propia estrategia, combinando intuición y suerte para aumentar sus posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

Una de las características más atractivas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores principiantes como experimentados participen de manera cómoda y responsable.

Esta flexibilidad ha contribuido a mantener al Chontico Día como una opción popular entre quienes buscan un momento de emoción dentro de su rutina cotidiana.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar los premios del Chontico Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día es mucho más que un simple juego de azar. Representa la tradición, la confianza y la alegría del pueblo vallecaucano. Su arraigo cultural y su espíritu optimista lo mantienen entre los juegos más queridos por los colombianos, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.