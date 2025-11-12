Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca. Su popularidad radica no solo en la emoción que genera entre los apostadores, sino también en su profundo vínculo con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, este sorteo representa alegría, esperanza y prosperidad, valores que lo convierten en un verdadero símbolo regional.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades que permiten a cada jugador elegir la forma de participar que mejor se ajuste a su estilo y presupuesto. Estas opciones brindan diferentes niveles de riesgo y posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, los jugadores pueden diseñar su propia estrategia, combinando intuición y suerte para aumentar sus probabilidades de ganar.



Valor de las apuestas

Una de las características más atractivas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores principiantes como experimentados disfruten del juego de manera cómoda y responsable.

Su flexibilidad ha contribuido a mantenerlo como una opción popular entre quienes buscan un toque de emoción en su rutina diaria.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar los premios del Chontico Día es simple y seguro. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican distintos requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una expresión del espíritu alegre y soñador del Valle del Cauca. Su mezcla de tradición, confianza y emoción lo mantiene vigente entre los juegos de azar más queridos por los colombianos, brindando cada jornada una nueva posibilidad para soñar, jugar y ganar.