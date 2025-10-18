Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Valle del Cauca.

Inspirado en el chontaduro —fruto emblemático del suroccidente colombiano—, este sorteo combina la emoción de ganar con el orgullo por la identidad regional, siendo una cita diaria para miles de jugadores que esperan con ilusión los resultados. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 18 de octubre de 2025 es el 0950 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0950

Dos últimas cifras: 50

Tres últimas cifras: 950

La quinta: 1

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este momento del día se ha convertido en una verdadera tradición vallecaucana, en la que la suerte y la esperanza se mezclan para acompañar a los apostadores en su jornada.



Modalidades de apuesta

El atractivo del Chontico Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos estilos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad permite que tanto los jugadores frecuentes como los ocasionales disfruten de una experiencia sencilla y emocionante.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan probar suerte sin realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su identidad regional, su accesibilidad y la emoción que despierta cada tarde, el Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más representativos del suroccidente colombiano, llevando esperanza, tradición y buena fortuna a miles de hogares.