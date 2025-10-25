Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción del chance con el orgullo por las raíces de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en una cita diaria para miles de vallecaucanos que lo siguen con ilusión, tradición y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día se debe, en gran parte, a su variedad de modalidades de juego, que ofrecen múltiples formas de ganar y mantienen la emoción viva en cada sorteo. Estas opciones se ajustan tanto a los jugadores experimentados como a quienes prueban suerte por primera vez:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y entretenidos del país, ofreciendo diferentes caminos para tentar la suerte.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas. Su bajo costo y sus amplias posibilidades de ganancia lo han convertido en una opción popular entre los jugadores que buscan diversión y emoción todos los días.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso seguro, rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día es mucho más que un simple sorteo: representa la tradición, alegría y esperanza del Valle del Cauca. Día tras día, este juego continúa llevando emoción y sueños cumplidos a los hogares colombianos, recordando que la suerte puede cambiar en cuestión de segundos.