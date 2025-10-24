Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, combinando la emoción del chance con el orgullo por las raíces de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo se ha ganado un lugar especial en la rutina diaria de miles de vallecaucanos que cada jornada esperan los resultados con ilusión, tradición y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 24 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día está en su diversidad de modalidades, pensadas para ofrecer distintas formas de ganar y mantener la emoción viva en cada sorteo. Estas opciones se adaptan tanto a jugadores experimentados como a quienes apenas comienzan en el mundo del chance:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y emocionantes del país, ofreciendo múltiples caminos para tentar la suerte.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Chontico Día es su accesibilidad. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en un juego al alcance de todos los bolsillos.

Su bajo costo y las amplias opciones de ganancia lo han posicionado como una alternativa popular y confiable para quienes buscan un toque de diversión diaria sin grandes riesgos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo mucho más que un juego de azar: es una tradición vallecaucana que combina alegría, esperanza y la emoción de ver cómo la suerte puede cambiar en cuestión de segundos.