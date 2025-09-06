Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, y con el tiempo se ha consolidado como un juego de azar muy popular en el suroccidente del país. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el 8480 - 7 ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8480

Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 480

La quinta: 7

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios más altos.



Horario de juego

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., convirtiéndose en una opción diaria para quienes buscan probar su suerte.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece varias formas de jugar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Chontico Día se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras. Documento de identidad original. Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo los documentos fundamentales.

solo los documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: se solicita también una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Día continúa siendo una tradición en el Valle del Cauca, ofreciendo emoción diaria y la oportunidad de ganar premios atractivos a miles de jugadores.