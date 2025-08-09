Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El Chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos por los vallecaucanos. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y combina tradición con la emoción de ganar.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 9 de agosto de 2025. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días y sus resultados oficiales se publican a partir de la 1:00 p. m.. Desde 2025, los apostadores cuentan con una novedad: la quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Cómo se juega

Participar en el Chontico Día es sencillo y ofrece múltiples modalidades para ganar, dependiendo de cuántas cifras acierte y en qué orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden.

Costos de la apuesta

El valor para participar es flexible y accesible:



Mínimo por tiquete: $500

Máximo por apuesta: $10.000

En total, el jugador puede apostar hasta $25.000 en una misma jugada.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, siempre es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras). Documento de identidad original. Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado, medido en UVT, se solicitan documentos adicionales:

