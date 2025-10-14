Chontico Día, resultado y ganador hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por las raíces regionales. Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo forma parte de la rutina de miles de jugadores que cada tarde esperan los resultados con ilusión y esperanza.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes, 14 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real y conocer de inmediato los números ganadores.

Con el paso del tiempo, esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, en la que emoción, suerte y esperanza se reúnen en cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las principales razones del éxito del Chontico Día es la variedad de modalidades que ofrece, adaptándose a diferentes estilos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los jugadores habituales como los apostadores ocasionales encuentran en el Chontico Día una forma entretenida y accesible de poner a prueba su suerte.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se caracteriza por ser un juego accesible y cercano, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Su bajo costo y la posibilidad de elegir entre diversas modalidades hacen que sea una opción atractiva para quienes buscan emociones diarias sin necesidad de invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso ágil y sencillo. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos adicionales son los siguientes:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día continúa siendo un símbolo de suerte, identidad y tradición, reflejando la alegría y esperanza que caracteriza al pueblo vallecaucano.