Chontico Noche resultado del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su amplia trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla han hecho que siga siendo una alternativa frecuente para quienes revisan a diario los resultados del chance en el país.Los números publicados corresponden a la jornada más reciente del Chontico Noche y son los únicos que deben contrastarse directamente con los tiquetes de apuesta para confirmar posibles aciertos. Las autoridades del juego recomiendan consultar siempre los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de validar correctamente premios y resultados.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 29 de diciembre

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que marcó el destino de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que facilitan tanto la compra de apuestas como la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 1 0:00 p. m.

0:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador dispone de otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por ofrecer premios especiales. Estas opciones amplían el abanico de posibilidades para los apostadores.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los mayores atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, pensadas para distintos perfiles de apostadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más complejas, según la preferencia de cada participante.

Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible, diseñado para ajustarse a distintos presupuestos y promover una participación responsable:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro de premios es claro y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.