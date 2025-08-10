Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre es un homenaje al chontaduro, fruto característico y representativo de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y el premio mayor se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden en que sale en el sorteo.

Resultado Chontico Noche domingo 10 de agosto

El número ganador del domingo 10 de agosto de 2025 fue: (en minutos).



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, se añadió la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que brinda la oportunidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se lleva a cabo todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, y los premios dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que se acierten:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Una de las ventajas del Chontico Noche es su flexibilidad en el valor de las apuestas:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre es obligatorio presentar ciertos documentos básicos:

Documentos obligatorios:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor en UVT:

