Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, en especial en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este sorteo reúne cada noche a miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.

Número ganador hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, el juego incorporó una novedad que lo hizo aún más atractivo: la quinta balota adicional, una modalidad que aumenta las probabilidades de ganar y convierte los premios en una oportunidad irresistible.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días con horarios fijos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además de esta modalidad, los apostadores pueden probar suerte con Chontico Día y con el Super Chontico Noche, que tiene una edición especial cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche se adapta a todos los gustos, ofreciendo diferentes formas de apostar. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Una de las grandes ventajas de este juego es su accesibilidad. Cualquier persona puede participar con montos muy bajos o, si lo prefiere, con apuestas más altas:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar el tiquete en buen estado y los documentos solicitados, que varían según el monto del premio.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio (en UVT):

