Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha.
Número ganador – Sorteo del domingo 17 de agosto de 2025
- Número completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el 2025 los jugadores tienen la opción de añadir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si coincide con otras cifras seleccionadas.
A qué hora juega Chontico Noche
El sorteo Chontico Noche se lleva a cabo todos los días en diferentes horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último jugado todos los jueves en la noche.
Cómo se juega el chance
El Chontico Noche ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estilos de juego y niveles de premio:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Ganar al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Adivinar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar la última cifra del sorteo.
Cuánto cuesta apostar
El juego ofrece gran flexibilidad en el valor de las apuestas:
- Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.
Esto permite que cualquier persona pueda participar, ajustando su presupuesto de manera sencilla.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?
El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es necesario presentar ciertos documentos básicos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
- Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):
- Premios menores a 48 UVT: Solo se requieren los documentos fundamentales.
- Premios entre 48 y 181 UVT: Se deben presentar los documentos fundamentales más el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Premios mayores a 182 UVT: Además de lo anterior, se solicita una certificación bancaria (expedida en los últimos 30 días y a nombre del titular del tiquete). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.