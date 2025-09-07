Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche es uno de los sorteos más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Está operado por la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que los números elegidos coincidan en estricto orden con el resultado del sorteo.

Número ganador Chontico Noche hoy, domingo 7 de septiembre

En la más reciente jornada del Chontico Noche, los números ganadores fueron los siguientes: 2254 - 3.



Número principal: 2254

Tres últimas cifras: 254

Dos últimas cifras: 54

Quinta balota: 3

Además, desde 2025 los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que puede incrementar las posibilidades de obtener mayores ganancias al acertar junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras variantes como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, que se lleva a cabo cada jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Se acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad, ya que los jugadores pueden participar con diferentes valores:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esto permite que cualquier persona pueda unirse al sorteo según sus posibilidades.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos:

Requisitos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

