En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 11 de septiembre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:24 p. m.

El Chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, en especial en el Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al tradicional chontaduro y reúne cada día a miles de apostadores que buscan cambiar su suerte con un golpe de fortuna.

Resultado más reciente del Chontico Noche – Jueves, 11 de septiembre

El último sorteo arrojó los siguientes números ganadores:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de la quinta balota adicional, una opción que amplía las posibilidades de ganar y que ha sido muy bien recibida por los jugadores.

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo se celebra todos los días, en diferentes horarios según la jornada:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con una edición especial todos los jueves.

Modalidades de juego del Chontico Noche

Los apostadores cuentan con varias formas de participar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:

  • Superpleno (cuatro cifras directo): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Pata (dos cifras): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Uña (una cifra): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

El Chontico Noche es un juego accesible para todo tipo de bolsillos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar el tiquete ganador en buen estado junto con los siguientes documentos:

  • Documentos básicos:
    • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
    • Documento de identidad original y fotocopia legible.
  • Según el monto del premio (en UVT):
    • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
    • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.
    • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad