Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, en especial en el Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al tradicional chontaduro y reúne cada día a miles de apostadores que buscan cambiar su suerte con un golpe de fortuna.

Resultado más reciente del Chontico Noche – Jueves, 11 de septiembre

El último sorteo arrojó los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de la quinta balota adicional, una opción que amplía las posibilidades de ganar y que ha sido muy bien recibida por los jugadores.



¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo se celebra todos los días, en diferentes horarios según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con una edición especial todos los jueves.

Modalidades de juego del Chontico Noche

Los apostadores cuentan con varias formas de participar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Superpleno (cuatro cifras directo): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Pata (dos cifras): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Uña (una cifra): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

El Chontico Noche es un juego accesible para todo tipo de bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar el tiquete ganador en buen estado junto con los siguientes documentos:

