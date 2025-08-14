Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos por los habitantes del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruto emblemático de la región, y se ha convertido en una tradición diaria para quienes disfrutan de poner a prueba su suerte.

En cada edición, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de llevarse un atractivo premio mayor si logran acertar el número ganador en el orden exacto.

Número ganador del Chontico Noche – 14 de agosto de 2025

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota o número adicional, que ofrece más opciones para aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último todos los jueves en la noche.



Modalidades de juego

Los apostadores pueden elegir entre varias formas de participación:



Cuatro cifras directo (superpleno): las cuatro cifras en el orden exacto.

las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra.

Valor de las apuestas

Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio se debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + Certificación bancaria (máximo 30 días de expedida, a nombre del titular).

En el último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Noche no es solo un clásico del Valle del Cauca, sino también una oportunidad diaria para soñar con premios millonarios.