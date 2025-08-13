Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre es un homenaje al chontaduro, un fruto emblemático de la región, y se ha convertido en una tradición diaria para quienes disfrutan de probar suerte.

Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, ofreciendo un jugoso premio mayor a quienes logren acertar el número ganador en el orden exacto.

Desde el 2025, el sorteo incorpora una quinta balota o número adicional, que brinda más oportunidades de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días con horarios específicos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves en la noche.



Modalidades de juego

Las apuestas pueden realizarse en diferentes formatos, y los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Valor de las apuestas

Una de las ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Requisitos para cobrar un premio

Para reclamar cualquier premio, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, se exigen requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + Certificación bancaria (máximo 30 días de expedición, a nombre del titular).

En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Este sorteo no solo es un clásico del Valle del Cauca, sino también una oportunidad diaria para quienes sueñan con llevarse un premio millonario.