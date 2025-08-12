Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, un fruto típico y representativo de la región. Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con un atractivo premio mayor para quienes acierten el número exacto en el orden en que se extrae.



Resultado del Chontico Noche – 12 de agosto de 2025

Número ganador: – Quinta balota:

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, este sorteo incluye la opción de una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La Lotería del Chontico también ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves en la noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Las apuestas se pueden realizar en distintas modalidades, y los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se acierten:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Valor de las apuestas

El Chontico Noche destaca por su accesibilidad y flexibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos:

Obligatorios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor en UVT:

