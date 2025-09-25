En vivo
Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 25 de septiembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo atrae cada noche a miles de jugadores gracias a su dinámica sencilla y a la emoción que despierta en cada jugada.

Resultado más reciente

En el sorteo del jueves, 25 de septiembre de 2025, el número ganador fue:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

La incorporación de la quinta balota ha aumentado las posibilidades de acierto, ofreciendo a los apostadores una experiencia más emocionante.

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los seguidores pueden participar en otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que entrega premios más altos.

Modalidades de apuesta

El juego se adapta a distintos estilos y presupuestos:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Uno de sus mayores atractivos es la accesibilidad:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad. Según el valor del premio, se solicitan documentos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, asegurando un proceso confiable y seguro.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas para los amantes del azar en Colombia.

