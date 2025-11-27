Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a ser protagonista entre los apostadores colombianos durante la jornada del jueves, 27 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, fuertemente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por su historia, accesibilidad y cercanía con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 27 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la noche:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios estables que permiten participar con facilidad durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores también pueden optar por modalidades adicionales como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Este chance ofrece diversas alternativas para que cada apostador elija la que mejor se ajuste a su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras: en versiones directa o combinada.

en versiones directa o combinada. Dos cifras (pata): enfocada en las dos últimas cifras.

enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Gracias a esta variedad, el juego resulta atractivo tanto para apostadores experimentados como para quienes participan de manera ocasional.



Costos para participar

Una de las características más valoradas del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esto permite que personas de distintos presupuestos participen sin realizar inversiones elevadas.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador del juego. Los requisitos principales son:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

Para premios de mayor valor, el operador podría solicitar documentos adicionales según sus políticas internas.