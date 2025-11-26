Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del miércoles, 26 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, se mantiene como una de las alternativas favoritas gracias a su accesibilidad, su historia y su estrecha conexión con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 26 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la noche:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche conserva horarios estables que facilitan la participación durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los apostadores tienen a su disposición Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves con premios especiales que elevan la emoción.



Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece diferentes alternativas pensadas para todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinad o: ganar sin importar el orden.

o: ganar sin importar el orden. Tres cifras: e n modalidad directa o combinada.

n modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): enfocada en las dos últimas cifras.

enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Gracias a esta variedad, tanto jugadores experimentados como apostadores ocasionales pueden seleccionar la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia.



Costos para participar

Una de las principales ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esto permite que una amplia cantidad de jugadores participe sin realizar inversiones elevadas.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con las condiciones definidas por el operador del juego. Los requisitos principales son:

