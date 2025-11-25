Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del martes 25 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, se mantiene como una de las opciones favoritas gracias a su accesibilidad, su historia y su estrecha conexión con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 25 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios estables que permiten la participación a lo largo de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 1 0:00 p. m.

0:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los apostadores pueden jugar Chontico Día y participar en el Súper Chontico Noche, que se realiza cada jueves con premios especiales que aumentan la emoción.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece una variedad de opciones diseñadas para distintos estilos y niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: g anar sin importar el orden de las cifras.

anar sin importar el orden de las cifras. Tres cifras : en modalidad directa o combinada.

: en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): enfocada en las dos últimas cifras.

enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Gracias a esta diversidad, tanto jugadores frecuentes como ocasionales pueden encontrar una modalidad que se ajuste a su estrategia.



Costos para participar

Uno de los puntos fuertes del Chontico Noche es su accesibilidad económica:



Apuesta mínim a: $500

a: $500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estas tarifas permiten que un amplio público participe sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben cumplir las condiciones establecidas por el operador del juego. Entre los requisitos más importantes están:



Presentar el tiquete original y en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, pueden solicitarse documentos adicionales según las políticas del operador.