Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del lunes, 24 de noviembre de 2025. Este popular chance, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue siendo parte de la rutina de muchos hogares gracias a su tradición, accesibilidad y estrecha conexión con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 24 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del día: 8816 - 2.



Número ganador: 8816.

Tres últimas cifras: 816.

Dos últimas cifras: 16.

Quinta balota: 2.

Miles de jugadores siguieron el sorteo para verificar sus apuestas y conocer de primera mano quién se llevaría la fortuna de la noche.

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premios especiales que elevan la emoción.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diversas opciones pensadas para distintos estilos de juego y niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto.

acertar el número exacto. Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden de las cifras.

ganar sin importar el orden de las cifras. Tres cifras: modalidad directa o combinada.

modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): apuesta basada en las dos últimas cifras.

apuesta basada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): enfocada en la última cifra del sorteo.

La variedad de opciones permite que tanto jugadores habituales como ocasionales encuentren una modalidad que se ajuste a su estrategia.



Costos para participar

Uno de los factores que mantiene al Chontico Noche entre los sorteos favoritos es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estas tarifas permiten que cualquier persona pueda participar sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben cumplir con los lineamientos establecidos por el operador del juego para recibir su premio. Los requisitos básicos incluyen:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar un documento de identidad vigente.

Para premios de mayor valor, es posible que se soliciten documentos adicionales según las políticas del operador.