Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su impacto va más allá de los premios: se ha convertido en un espacio cotidiano de encuentro entre familias y amigos, quienes cada noche comparten la expectativa por conocer el número ganador. Esta tradición, respaldada por años de transparencia y cercanía con el público, mantiene al Chontico Noche como un referente confiable dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Chontico Noche – 6 de noviembre de 2025

En el sorteo del jueves, 6 de noviembre de 2025, se registró el siguiente resultado oficial:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Como siempre, se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar oficialmente si hubo premio.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que se ajusta al ritmo de los jugadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los apostadores pueden participar en opciones adicionales como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, una edición especial de los jueves que incluye premios extra.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Noche es la variedad de formas para participar, pensadas para diferentes estrategias y presupuestos:



Superpleno (cuatro cifras directo) : acierto exacto del número completo.

: acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combina do: acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden.

do: acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden. Pata (dos cifras) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Uña (una cifra): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador participe de manera flexible según su preferencia.



Costos para participar

El sorteo destaca por su accesibilidad, lo que facilita que más personas puedan jugar sin necesidad de grandes apuestas:



Apuesta mínim a: $500

a: $500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Este rango flexible ha contribuido a mantener la popularidad del juego a lo largo del tiempo.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso claro y seguro, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

