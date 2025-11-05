Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su impacto trasciende los premios: este chance se ha convertido en una tradición que reúne a familias y amigos cada noche, fortaleciendo el sentido de comunidad alrededor del juego. Su historia, marcada por la transparencia y la cercanía con el público, lo mantiene como un referente indiscutible dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Chontico Noche – 5 de noviembre de 2025

En la edición correspondiente al miércoles, 5 de noviembre de 2025, el sorteo reveló el siguiente número ganador:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Como siempre, se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar oficialmente si hubo premio.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche ofrece múltiples oportunidades para participar, con horarios fijos que se ajustan a la rutina de los jugadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, la marca cuenta con otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, una edición especial cada jueves que incluye premios adicionales.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito del Chontico Noche es la variedad de formas para jugar, pensadas para distintos estilos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



Costos para participar

El sorteo se destaca por su accesibilidad, lo que facilita que más personas puedan jugar sin realizar grandes apuestas:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Este rango flexible ha mantenido la popularidad del juego a lo largo del tiempo.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso seguro y claro, quienes resulten ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

