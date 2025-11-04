Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Más allá de los premios, este chance ha cultivado un profundo arraigo cultural entre sus jugadores, convirtiéndose en una tradición que reúne a familias enteras cada noche. Con una trayectoria marcada por la transparencia y la cercanía con la comunidad, el sorteo sigue siendo un referente dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Chontico Noche – Martes 4 de noviembre de 2025

En la más reciente edición, correspondiente al martes 4 de noviembre de 2025, el número ganador fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Como siempre, se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar si resultó premiado.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche ofrece oportunidades constantes para jugar y ganar. Sus horarios de transmisión son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores pueden participar en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, una edición especial cada jueves con premios adicionales.



Modaidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Noche es la variedad de opciones para participar, adaptadas a diferentes preferencias y estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a su estilo y presupuesto.



Costos para participar

El sorteo se caracteriza por su accesibilidad, lo que permite una amplia participación sin necesidad de apuestas elevadas:



Apuesta mínima : $500

: $500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Este rango flexible ha mantenido el entusiasmo de los jugadores y la vigencia del sorteo a lo largo del tiempo.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso seguro y transparente, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Dependiendo del valor del premio, se solicitan documentos adicionales:

