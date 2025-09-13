Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Este sorteo, operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, reúne cada noche a miles de apostadores que sueñan con transformar su vida gracias a la suerte.

Número ganador hoy, sábado 13 de septiembre

El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, este juego introdujo una novedad que ha cautivado a los jugadores: la quinta balota adicional, una modalidad que aumenta las posibilidades de ganar y hace que los premios sean aún más atractivos.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los jugadores cuentan con alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con una edición especial cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche ofrece diversas formas de apostar, adaptándose a las preferencias de cada participante. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Una de las razones de la gran acogida de este juego es su accesibilidad. Los apostadores pueden participar con montos bajos o con jugadas más altas según su presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben presentar el tiquete en buen estado y la documentación correspondiente según el monto del premio.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio (en UVT):

