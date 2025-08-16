Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, debe su nombre al chontaduro, una fruta típica y representativa de esta región colombiana.

Este juego de azar permite a los apostadores participar con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos, siempre con la expectativa de acertar las cifras en el orden exacto del sorteo.

Número ganador – Sorteo del 16 de agosto de 2025

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, el Chontico Noche incorporó una innovación: la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que brinda la posibilidad de incrementar las ganancias al coincidir con otras combinaciones.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días de la semana en distintos horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además de esta versión nocturna, también existen otros sorteos como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden de las mismas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

La flexibilidad es uno de los atractivos del Chontico Noche, ya que permite participar con valores accesibles:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre será indispensable presentar los siguientes documentos:

Documentos básicos:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

