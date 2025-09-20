Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo atrae a miles de apostadores cada día con la ilusión de cambiar su suerte.

Número ganador de Chontico Noche hoy, sábado 20 de septiembre

En el sorteo del sábado, 20 de septiembre de 2025, el número ganador fue (en minutos) acompañado de la quinta balota (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

En su versión más reciente, el juego incorporó una quinta balota adicional, lo que amplía las posibilidades de ganar y añade más emoción a cada jornada.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los jugadores pueden participar en otras opciones como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios aún más atractivos.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece alternativas para distintos estilos de jugadores y presupuestos. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden de las mismas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

El Chontico Noche es reconocido por su accesibilidad, lo que lo hace atractivo para una gran variedad de apostadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Según el monto del premio, se requieren algunos documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un máximo de ocho días hábiles.