Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, en especial en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una costumbre arraigada para quienes disfrutan probar suerte.

Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo reúne cada noche a miles de apostadores que buscan la emoción de ganar con una dinámica sencilla y premios llamativos.

Número ganador de Chontico Noche hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se lleva a cabo todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, siendo este último un sorteo especial que se realiza cada jueves y que ofrece recompensas aún más altas.



Modalidades de apuesta

Este juego de chance permite a los participantes elegir la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Una de las razones por las que este sorteo es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas tienen un rango que permite a todos participar:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esto abre la posibilidad de jugar tanto a quienes prefieren invertir poco, como a quienes apuestan montos mayores con la expectativa de premios más atractivos.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para recibir su premio:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

