Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del sábado 29 de noviembre de 2025. Este chance, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las opciones favoritas gracias a su tradición, accesibilidad y cercanía con la región.

Como sucede cada noche de sorteo, una gran cantidad de jugadores siguió la transmisión en vivo para comprobar sus apuestas y conocer quiénes resultaron favorecidos.

Resultado oficial del Chontico Noche – 29 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación a lo largo de toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, el operador ofrece opciones complementarias como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves y reconocido por entregar premios especiales.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Una de las razones que explican la popularidad del Chontico Noche es la amplia variedad de modalidades disponibles, lo que permite que tanto apostadores frecuentes como jugadores ocasionales encuentren una alternativa acorde a su estilo. Entre las opciones se destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar la combinación exacta.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): enfocada en acertar las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Esta diversidad de categorías convierte al juego en una opción flexible y atractiva para distintos tipos de participantes.



Costos para participar

El Chontico Noche se caracteriza por ser un chance accesible para una amplia variedad de jugadores, permitiendo participar sin realizar grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a este rango de valores, personas con presupuestos distintos pueden acceder al sorteo sin dificultades.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar cualquier premio obtenido, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador. Los requisitos principales incluyen:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, según sus políticas internas, con el fin de garantizar un proceso de pago seguro y transparente.