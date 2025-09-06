Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 6 de septiembre de 2025.

Chontico Noche
Chontico Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:49 p. m.

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número escogido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

En la más reciente jornada del Chontico Noche, los números ganadores fueron los siguientes: en minutos.

  • Número principal: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta balota:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de jugar una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del Chontico Noche, la lotería también ofrece el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteo especial los jueves en la noche.

Cómo se juega el chance

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias de cada jugador:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

Una de las ventajas de este sorteo es su flexibilidad en el valor de las apuestas:

  • El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
  • El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar depende del valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre son necesarios:

Documentos fundamentales

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: Se requiere, además, el Formato SIPLAFT disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Mayor a 182 UVT: Aparte de lo anterior, es necesario presentar una certificación bancaria (no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete). En este caso, el pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chance

Chontico Noche