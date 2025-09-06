Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número escogido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

En la más reciente jornada del Chontico Noche, los números ganadores fueron los siguientes:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de jugar una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del Chontico Noche, la lotería también ofrece el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteo especial los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

Una de las ventajas de este sorteo es su flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar depende del valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre son necesarios:

Documentos fundamentales



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

