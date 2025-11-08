Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Este popular juego de azar, nacido en la región y adoptado por miles de jugadores en todo el país, representa mucho más que una oportunidad de ganar: es un momento de unión, esperanza y tradición. Cada noche, familias y amigos se reúnen con la ilusión de acertar el número ganador, fortaleciendo así el sentido de comunidad que caracteriza a los vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche – 8 de noviembre de 2025

En el sorteo realizado el sábado, 8 de noviembre de 2025, el resultado oficial fue: 2412 - 2



Número completo: 2412

Tres últimas cifras: 412

Dos últimas cifras: 12

Quinta: 2

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que permiten a los apostadores participar fácilmente durante toda la semana. Su programación es la siguiente:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores pueden disfrutar de otras versiones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, una edición especial de los jueves que ofrece premios adicionales y aumenta la emoción entre los participantes.

Gracias a esta variedad, el Chontico logra mantener el interés constante de sus seguidores, convirtiéndose en parte esencial de las rutinas nocturnas de muchos hogares del Valle del Cauca.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es la amplia gama de modalidades que ofrece, adaptándose a los diferentes estilos de juego y presupuestos. Estas opciones permiten a cada participante elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus preferencias:



Superpleno (cuatro cifras directo): acierto exacto del número ganador.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo o combinado: acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden.

Pata (dos cifras): acierto de las dos últimas cifras.

Uña (una cifra): acierto de la última cifra.

Esta diversidad en las modalidades es uno de los motivos por los que el Chontico Noche se mantiene entre los sorteos más populares del país, ya que brinda oportunidades accesibles para todos los tipos de jugadores.



Costos para participar

El Chontico Noche destaca también por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde montos muy bajos, lo que permite que cualquier persona pueda participar:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a esta flexibilidad, el sorteo se ha convertido en una opción ideal tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan regularmente, manteniendo siempre la posibilidad de ganar en un entorno seguro y confiable.



Requisitos para reclamar premios

Para asegurar un proceso ágil y transparente, los ganadores del Chontico Noche deben presentar los siguientes documentos al momento de reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria (vigente máximo 30 días).

Este procedimiento busca garantizar que el pago de los premios se realice con total transparencia y cumpliendo con las normas legales vigentes.