Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruto emblemático de la región, y se ha convertido en una tradición diaria para miles de jugadores que disfrutan probando su suerte.

En cada edición, los apostadores pueden participar desde $500 y hasta $25.000, con la posibilidad de llevarse un atractivo premio mayor si logran acertar el número ganador en el orden exacto.

Número ganador – Sorteo del 15 de agosto de 2025

Número completo: 4703.

Tres últimas cifras: 703.

Dos últimas cifras: 03.

Quinta balota: 3.

Desde 2025, este juego incluye una quinta balota adicional, que brinda más opciones para aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Horarios del Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado todos los jueves en la noche.



Modalidades de juego

Los jugadores pueden elegir entre diferentes formas de participación:



Cuatro cifras directo (Superpleno): número exacto en orden.

número exacto en orden. Combinado cuatro cifras : en cualquier orden.

: en cualquier orden. Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.

últimas tres cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (Pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (Uña): última cifra.

Valor de las apuestas

Mínima: $500 por tiquete.

Máxima: $10.000 por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio se debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y su fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria (máximo 30 días de expedida, a nombre del titular).

En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Noche no es solo un clásico del azar en el Valle del Cauca, sino también una oportunidad diaria para convertir un pequeño monto en un premio millonario.