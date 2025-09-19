Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos de Colombia, especialmente entre los apostadores del Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo atrae a miles de jugadores que buscan cambiar su suerte cada noche.

Resultado más reciente

En el sorteo del viernes, 19 de septiembre de 2025, el número ganador fue XXXX, acompañado de la quinta balota X.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este año, el juego incorporó la quinta balota adicional, una novedad que amplía las posibilidades de acierto y agrega un toque extra de emoción a cada jornada.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los participantes pueden probar suerte en otras modalidades como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios más altos.

Modalidades de apuesta

El juego se adapta a distintos estilos y presupuestos, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.

tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Una de las grandes ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad. Dependiendo del monto, se solicitan documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máx. 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.