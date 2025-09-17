En vivo
Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 17 de septiembre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

El Chance Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este sorteo atrae cada noche a miles de jugadores que sueñan con ganar a lo grande.

Resultado más reciente

En el sorteo del miércoles, 17 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a los siguientes números:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Este año el juego introdujo una emocionante novedad: la quinta balota adicional, que amplía las posibilidades de acierto y hace que cada jornada sea aún más emocionante para los apostadores.

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se realiza todos los días, en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los jugadores pueden participar en otras modalidades como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios más atractivos.

Modalidades de apuesta

El juego se adapta a diferentes presupuestos y estilos de juego, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad. Según el monto del premio, se pueden solicitar documentos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máx. 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un máximo de 8 días hábiles.

El Chontico Noche sigue siendo una tradición que combina emoción, premios atractivos y la esperanza de que la suerte cambie la vida de sus jugadores en cada sorteo.

