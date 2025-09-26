Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en toda una tradición.

Inspirado en el emblemático chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo conquista cada noche a miles de jugadores gracias a su dinámica sencilla, premios atractivos y la emoción que despierta en cada jugada. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 26 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los seguidores pueden participar en otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios aún más altos.



Modalidades de apuesta

Este chance se adapta a todo tipo de presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esto permite que cualquier persona pueda participar, ya sea con una apuesta pequeña o con un monto mayor para aspirar a premios más altos.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se requieren documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Chontico Noche continúa posicionándose como una de las opciones favoritas para quienes disfrutan de la suerte y el azar en Colombia.