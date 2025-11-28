Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del viernes 28 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por su historia, accesibilidad y la cercanía que mantiene con la región.
La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:
Como es habitual, miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.
El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación durante toda la semana:
Además, el operador ofrece alternativas complementarias como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premios especiales.
Una de las razones de su popularidad es la variedad de formas para participar. Entre las modalidades disponibles se encuentran:
Esta diversidad permite que tanto apostadores frecuentes como jugadores ocasionales encuentren una opción adecuada a su estilo.
El Chontico Noche se mantiene como un chance accesible para todo tipo de público:
De esta manera, personas con distintos presupuestos pueden participar sin realizar grandes inversiones.
Para reclamar un premio es indispensable presentar la documentación solicitada por el operador del juego. Los requisitos principales son:
En premios de mayor valor, el operador puede exigir documentos adicionales según sus políticas internas.